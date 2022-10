Wielrenster Cecilia van Zuthem krijgt drie jaar de kans in Belgische profploeg

Korfbal KVZ is volwassen en defensief ijzersterk: ‘We weten de wedstrijd nu wel naar ons toe te trekken’

Bas Bleumer maakte een uitstapje naar AVO maar is sinds vorig seizoen weer terug bij KVZ. De Zutphense korfballer maakte tegen HKC slechts één treffer, maar had wel een belangrijk aandeel in de 17-8 zege.

