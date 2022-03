WIK en trainer Zwiersen per direct uit elkaar

Dat er in de competitie niets meer op het spel staat, had volgens aanvoerster Femke Nijkamp niets met het besluit te maken. Onlangs besloot de volleybalbond Nevobo dat er geen kampioenen en degradanten worden aangewezen. Voor het op dat moment in degradatiegevaar verkerende WIK goed nieuws, maar met de kennis van nu was het onwaarschijnlijk dat als er wel wat op het spel stond Zwiersen de rit had afgemaakt. ,,Deze beslissing was hoe dan ook genomen”, stelde de momenteel geblesseerde Nijkamp, die zag hoe haar ploeg zaterdagavond met 3-1 ten onder ging bij SSS. Zwiersen stond al niet meer langs de kant, maar assistent Ruud van de Leemkolk neemt voorlopig zijn taken over.