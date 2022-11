WIK voor tweede maal binnen een week met dezelfde cijfers ten onder tegen Longa

volleybal VC Zwolle Topvolley­bal kan opgaande lijn in Utrecht nog niet vertalen in punten

De negatieve spiraal van VC Zwolle Topvolleybal wordt qua resultaat nog niet doorbroken in Utrecht, maar wel qua spel. In een sfeervol Galgenwaard knokte VC Zwolle zich terug van een 2-0 achterstand en leek het op weg naar een vijfde set, maar in de slotfase van set vier ging het toch nog mis: 3-1. ,,Hier kunnen we op verder bouwen”, vond coach Eric Meijer.

