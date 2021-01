Wilbert Broekhuizen van Ster van Zwolle naar ‘Champions League van het wielrennen’

WK-KWALIFICATIE Thomas Krol maakt zich op voor zes weken schaatsbub­bel in Wolvega. ‘De hele vliegsimu­la­tor gaat mee’

28 december Met één race een ticket voor de WK afstanden, de wereldbekerwedstrijden én de EK sprint verdienen. Thomas Krol (28) deed het maandag met de winst op de 1000 meter. In een sterke tijd van 1.07,36 minuten liet hij iedereen achter zich. De Deventenaar kan zich opmaken voor zes weken in de ‘schaatsbubbel’ in het hotel in Wolvega.