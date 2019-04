Wild baalt van gemiste sprintkans op Borkum

,,Mijn sprint verliep niet optimaal, maar toen ze naast me vielen, kon ik toch de overwinning pakken. Voor mij en mijn ploeggenote Ellen van Dijk liggen er nu kansen op de eindzege, maar we moeten het dag voor dag bekijken in deze ronde. Het is alvast mooi om zo aan de wedstrijd te beginnen.”

Wild baalde, de tweevoudig wereldkampioene op de baan toonde de afgelopen weken vorm met winst in Gent-Wevelgem en Brugge-De Panne. Wild had graag zelf in de gele trui gestaan. Ze mikte op een twaalfde ritsucces in de ronde, maar moest in de remmen toen Wiebes tegen het wegdek sloeg. Volgens haar omdat ze een gat zocht, die er niet was. “Toen kwamen de anderen binnendoor en was deze mogelijkheid verkeken. Jammer want het was een mooie kans en ik zat er goed bij. Maar het is niet anders.” Vandaag een nieuwe kans voor de Overijsselse routinier in Surhuisterveen.