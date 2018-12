Wild heeft nationale titel puntenkoers binnen

“Het zag er misschien wel overtuigend uit, maar het kostte toch wel moeite”, zei de kersverse kampioene na afloop. “Het niveau ligt in Nederland best hoog en dit NK past goed in mijn programma. Bovendien vind ik dat we het als baantoppers wel aan onze stand verplicht zijn om zo’n kampioenschap te rijden richting het publiek en de pers. En met zo’n titel ben ik dan aan het einde van de rit wel blij. Ik rijd hier nog de scratch en de koppelkoers met Amy Pieters. Dat laatste kampioenschap is ook een mooie oefening richting het WK voor ons beiden. Het toernooi is alvast goed begonnen.”