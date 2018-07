Wild raast als tornado naar de zege in Ride London

‘De drive om diep te gaan was weg na mijn hartopera­tie’

10:00 Jarenlang was Albert Timmer (33) uit Hardenberg stille knecht van Tom Dumoulin. Ze werden goede vrienden. De laatste zes edities van de Tour de France reed Timmer mee. Maar nu zijn maat volop in de Franse spotlights rijdt, hangt Timmer thuis rond. Noodgedwongen. Want door problemen met zijn hart besloot hij eind vorig jaar plotsklaps te stoppen als wielerprof. ,,Ik fietste op 90 procent met in mijn achterhoofd: als mijn hart het maar trekt.’’