Willemsen tiende bij WK-entree in GP Tsjechië

Het was dus al een klein wonder dat de Lochemer twee maanden na een ongelukkige botsing in de openingsrace al weer mee kon doen met de wereldtop. Aan de andere kant was het ook allesbehalve vreemd. De 47-jarige routinier brak immers in zijn lijf al zo’n beetje alles wat een mens kan breken, maar opnieuw het leek het woord stoppen niet in zijn woordenboek voor te komen. Met een tiende plaats toonde hij aan nog niet versleten te zijn.