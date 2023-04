Winnen in België, daar slaagt Landstede Hammers vooralsnog niet in; start van de play-offs tegen Aris

volleybal Landstitel komt in zicht maar de volleybal­lers van Dynamo willen niet te vroeg juichen

De volleyballers van Dynamo krijgen hun derde landstitel op rij in zicht. Maar hoewel ze zondag in Omnisport ook de tweede wedstrijd in de best-of-five serie wonnen van het Doetinchemse Orion, waken de spelers en trainer Redbad Strikwerda ervoor om te vroeg te juichen.