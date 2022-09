Winstpunt voor Devinco, KVZ wint ondanks moeilijke omstandigheden van HKC

Schuttert heeft smaak overduide­lijk te pakken met twee GP-zeges in Samorin, Mulder wint GP Zuidwolde

Frank Schuttert verkeert momenteel in uitstekende vorm. Vorige week won de Ommense springruiter al de tweesterren GP in het Slowaakse Samorin met Joviaal, vandaag was het een niveau hoger in de driesterren GP op dezelfde plek opnieuw raak met Gream. Beide zeges samen leverden bijna 20.000 euro aan prijzengeld op.

18 september