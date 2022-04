Wisseling van de wacht bij Dynamo: Rauwerdink aast op allerlaatste stunt

Naar goed gebruik gaat het eerst even over de wedstrijd. Jeroen Rauwerdink heeft zojuist met Dynamo de laatste strohalm gegrepen in de strijd om een finaleplaats. Sliedrecht Sport is met 3-1 opzij gezet en afgezien van een beroerde tweede set gebeurt dat bovendien met aardig volleybal. Rauwerdink ziet hoe de servicedruk er daarna weer is bij de Apeldoorners, en dat Sliedrecht daar zeker in set vier (25-11) geen enkel antwoord meer op heeft. De overige setstanden zijn 25-20, 21-25 en 25-18.