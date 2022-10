Wisseling van de wacht, Lochemse Emine Ernst lost Shuohan Men af als nationaal tafeltenniskampioene

Opvallend was dat je eigenlijk twee finales speelde, omdat je in de halve finale tegen de drievoudig Nederlands kampioene Shuohan Men speelde (4-2). Je kent haar goed, maakte dat het lastiger?

Met welk idee ging je het toernooi in, wetende dat je in 2020 al eens een brons won?

,,Met het idee dat ik van iedereen kon winnen. Met elf partijen in twee dagen, met het dubbelspel en mix-dubbelspel erbij, moest ik het wel wedstrijd voor wedstrijd bekijken. Het was een kwestie van niet te ver vooruit willen denken. Ik speel een stuk beter dan in 2020, ook doordat ik tussendoor in Zuid-Duitsland ben gaan trainen bij Bundesligaclub Schwabhausen, waardoor ik onder meer een goede tweede service kreeg die ik voorheen niet had. Mijn extra wapens kwamen in de halve finale en de finale tegen Yana Tamina (4-1) uitstekend van pas.”