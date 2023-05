Wit-Blauw op koers voor korfbalelite, KIOS hijgt DOS Kampen in de nek

Programma Apeldoorn/Veluwe Erop of eronder: dit is wat het eerste weekend van de waarheid te bieden heeft in Apeldoorn en op de Veluwe

De escaperoutes zijn afgesloten en verwijzen naar nieuwe kansen kan niet meer. Het is erop of eronder voor heel veel clubs de komende weken. Nog drie (en in sommige klassen nog twee) speelrondes en de reguliere competitie in het amateurvoetbal zit erop. Met meer clubs in de zorgen dan in een feeststemming, vanwege de versterkte degradatie dit seizoen.