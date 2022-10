Wit-Blauw zegeviert in kaartenfestival, Oranje Zwart blijft foutloos

HANDBAL Overwete­ring laat Heeten zweten, Voorwaarts bekert eenvoudig verder

De derby tussen Overwetering en Heeten in de voorronde van het bekertoernooi was er een met twee gezichten. De eerste helft was duidelijk voor de gasten uit Heeten, in het tweede bedrijf was Overwetering de bovenliggende partij. De Olster ploeg werkte zich donderdag na een 11-17 achterstand bij rust helemaal terug in de wedstrijd, maar liep door een paar kleine foutjes in de slotfase toch tegen een nederlaag aan: 25-27.

7 oktober