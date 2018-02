Wordt Achtereekte de eerste Olympische verrassing?

Vriendinnen schaatsster Carlijn uit Lettele zijn er klaar voor: We gaan schreeuwen

11:32 Niet alledrie de vlaggen met ‘Lettele staat Achtereekte’ mochten blijven hangen in de schaatshal waar hun vriendin en dorpsgenoot Carlijn Achtereekte even na twaalf uur voor goud gaat op de Olympische Winterspelen. ,,We hebben de organisatie erop gewezen dat er aan de overkant ook een vlag hangt’’, zegt Annemiek Huis in ’t Veld lachend.