Wouter Jansen jaagt op trilogie in ‘Diepe Hel’

HOCKEY Hockey­sters Zwolle pas in slotfase onderuit tegen SCHC

24 oktober Pas in het vierde kwart kan international Ginella Zerbo met twee treffers aantonen dat SCHC in de hoofdklasse speelt en de meiden van HC Zwolle in de overgangsklasse, twee niveaus lager. Daarom blijft de sensatie in de wedstrijd om de Gold Cup uit (2-7).