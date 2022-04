WSB vol ambitie, maar met magere personele bezetting van start: ‘Promoveren is geen vies woord meer’

korfbal Unitas plaatst zich voor nieuwe competitie en dat smaakt naar meer

In een geweldige ambiance kon het bijna niet mis gaan voor Unitas tegen Mid-Fryslân. Met de 17-19 winst in Friesland maakten de Harderwijkse korfballers de verwachtingen waar en plaatsen zich door 23-20 winst in de tweede play-off voor de nieuwe Tussenklasse.

3 april