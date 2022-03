Yoran Willemsen trekt in zijn eerste jaar in hoofdmacht De Meeuwen direct de kar

korfbal zwolle Korfbal­lers Juventa houden in partij met weinig doelpunten de hakken maar net droog

In een dun gezaaid korfbalweekend kwamen maar weinig clubs in actie. Juventa boekte een zuinige overwinning op DOS-WK, 12-11 en Exakwa won in een rare poule van Zwart Wit (17-20). Oranje Zwart redde het niet tegen KVZ. Bij ASVD werd niet alleen de wedstrijd met Oerterp verplaatst, ook trainster Brenda Voortman besloot na een tussenevaluatie per direct te stoppen.

