Youssef El Hammouchi nieuwe aanwinst voor AGOVV-Futsal

Twee puntjes voor Rio Olofsen tijdens de TT van Assen: 'Ik ben zeker niet tevreden'

Stilletjes had Rio Olofsen gehoopt dat hij tijdens de Northern Talent Cup in het TT-weekeinde een plaats bij de beste tien kon halen. Maar meer dan twee punten, voor twee vijftiende plaatsen, zaten er niet in.

26 juni