Yulia (12) uit Kampen is één van de weinige meisjes die wél gek is op dammen: ‘Ik wil wereldkampioen worden’

VOLLEYBAL Volleybal­ler Freek de Weijer van Dynamo weet dat zijn toekomst in Athene ligt

22 mei Nog voor de start van de Nations League, vanaf volgende week in Rimini, heeft Freek de Weijer zijn nieuwe club gevonden. De spelverdeler stapt van Dynamo over naar AOP Kifissia, in de Griekse competitie.