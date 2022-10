Zaalvoetballers AGOVV geven winstkansen na rust uit handen in Volendam: ‘Het was chaotischer’

Overzicht Apeldoorn/Veluwe De Meeuwen hard onderuit, volleybal­lers EVV nog altijd zonder zege en hockeyers Hattem met 12-1 ten onder

Korfbal Unitas won met 19-15 van hekkensluiter Nic. maar moest de eerste helft in de achtervolging. „We startten stroef en waren ongelukkig in de afronding. Nic. had een hoog rendement en scoorde teveel ‘makkelijke’ goals’’, zei Unitas-coach Marc Houtman. „Vanaf 2-7 waren we goed bij de les en maakten een mooie run naar 9-9 bij rust.” De tweede helft liep Unitas uit naar 13-9, maar kwamen de Groningers nog op 13-13 en 16-15. „We waren dominant, maar beslisten de wedstrijd niet snel genoeg. Uiteindelijk win je verdiend, wij schieten 118 keer en zij 78 keer.’’

16 oktober