Zaalvoetballers WSV opnieuw onderuit

Roest, die op bezoek ging bij zijn oude club en waar hij zowel als speler en trainer successen vierde, zag dat WSV het na de 1-0 kwijt was. Bij rust was het nog 0-0. ,,Bij de 1-0 lopen we niet mee en bij het tweede doelpunt wordt een breedtebal van Cihan Özcan onderschept. Dan kun je trainen totdat je ons weegt, maar tegen dat soort fouten kun je weinig doen.”

Na de 3-0 leek het duel gespeeld, maar na de 3-1 van WSV werd toch nog spannend. Roest: ,,We schoten nog op de paal en kregen drie honderd procent kansen. Feit is dat we weer verliezen, maar wel weer met een klein verschil.” De trainer ziet dat zijn ploeg na een tegenslag door de ondergrens zakt. ,,Een goed resultaat zit er met ons voetbal echt wel in, maar we moeten beseffen dat we in de eredivisie niet even een dagje rustig aan kunnen doen.”