Zeewolde viert promotiefeest na zege

De score werd na een half uur verdubbeld door Jelmer Smit, die van dichtbij langs de Twente-doelman werkte. De 2-0 stond niet lang op het scorebord want een moment van onachtzaamheid in de verdediging van Zeewolde zorgde voor de aansluitingstreffer. Na de onderbreking herpakten de Zeewoldenaren direct het initiatief, waardoor de score via Milan Quintes opliep naar 3-1.

De bezoekers maakten het nog wel spannend door de 3-2 te maken. In de laatste fase behoedde doelman Tomislav Hooij zijn ploeg voor de gelijkmaker, waardoor de ploeg de zege pakte. Het zorgde voor feest in Zeewolde, dat vorig seizoen al dichtbij was maar in de play-offs naast promotie greep. De ploeg speelde zes jaar in de derde klasse nadat het in 2012 opklom vanuit de vierde klasse.