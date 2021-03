Zeiler Bjarne Bouwer moet vizier richten op Olympische Spelen van Parijs

Niet in actie op EK, maar Apeldoor­ner Nout Wardenburg is wel trots op Nederland­se prestatie op 4x400 meter

7 maart Een historische overwinnning, dat was de winst van Nederland op de 4x400 meter gisteravond tijdens het Europees kampioenschap indoor atletiek in Torun, Polen. Het Nederlands team won de Europese titel in 3.06,06 minuten, voor Tsjechië en Groot-Britannië. Apeldoorner Nout Warderburg kwam niet in actie.