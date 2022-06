Zeiler Bjarne Bouwer wil naar de Olympische Spelen van Parijs, en hij weet hoe hij daar moet komen

Hockey Emotionele ‘clubman’ Tom de Haan luidt wederop­stan­ding aangesla­gen AMHC in

Hoewel de hockeymannen van AMHC nog niet volledig veilig zijn, is een langer verblijf in de eerste klasse na de sensationele 5-3 overwinning op directe concurrent Leusden wel een stuk dichterbij gekomen. De definitieve beslissing zal pas in de laatste speelronde vallen, maar de Apeldoornse hockeyers hebben het nu wel weer volledig in eigen hand

22 mei