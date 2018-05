Zijspancrosser Daniël Willemsen na auto-ongeluk ‘even helemaal klaar met de pijn’

Atletes van Daventria pakken brons op het NK

13 mei De vrouwen van Daventria wonnen brons op het NK teams. In het Olympisch Stadion in Amsterdam was het dertienkoppige gezelschap, met onder meer de atletes Eefje Boons en Emma Oosterwegel in de gelederen, er zaterdag na de promotie van vorig jaar uit de eerste divisie voor het eerst bij op het hoogste niveau.