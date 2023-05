Zilver voor Surtout op het NK Equipe

Schermclub Surtout, met thuisbases in Apeldoorn, Doetinchem en Zutphen, nam zaterdag met maar liefst vier teams deel aan de nationale schermkampioenschappen voor ploegen. Twee dames- en twee herenteams streden in Arnhem op het onderdeel sabel voor de Nederlandse titel.

De twee mannenteams moesten het meteen in de openingsronde al tegen elkaar opnemen. Voor schermer Jasper Hendriks geen leuk begin: „Het is niet leuk om gelijk tegen je eigen clubgenoten te moeten schermen, liever kom je ze later tegen in het toernooi, maar het is niet anders.”