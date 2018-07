Zilver voor van Asselt bij Apeldoorns Mountainbike Kampioenschap

Leppens strandt in Porto in zicht van de haven

14:12 Eddy Leppens is in het zicht van de haven gestrand tijdens het wereldbekertoernooi driebanden in Porto. De Belg van HCR Prinsen uit Haarlo had nog twee caramboles nodig in zijn partij tegen de Koreaan Heo, maar kreeg de winnende ballen niet op tafel.