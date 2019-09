Zilveren medaillewinnares Van der Breggen ziet enorm gat met kampioene Dygert

Het was de vierde zilveren plak voor Van der Breggen op de tijdrit in vijf jaar na succes in Richmond (2015), Bergen (2017) en Innsbruck (2018). ,,Ik heb zelf een goede tijdrit gereden, waar ik heel tevreden over ben. Maar vandaag was er een Amerikaanse heel veel sneller. Dat is balen, maar het was meer balen toen ik in Richmond met een gering verschil de titel verloor op de tijdrit. Toen was de marge verschil met winnares Linda Villumsen maar 2,5 seconden.’’