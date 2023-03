Zinderende ontknoping nadert voor nacompetitiekandidaten Avior en Gemini

Mannen

1A: SSS 2 - Avior 0-4

Dankzij de maximale zege bij SSS 2 stevent runner-up Avior af op een zinderende ontknoping in de eerste divisie. De Deventenaren kopieerden namelijk het resultaat van concurrent Pegasus, waardoor het verschil op de ranglijst een punt bleef en Avior in de laatste speelronde tegen nota bene Pegasus de kans krijgt om play-offs om promotie veilig te stellen. Wel wacht komende week eerst nog het al gedegradeerde Donitas. Helemaal zeker dat Avior hogerop wil is het door een aantal stoppende spelers nog niet. ,,Ik vind dat we vol voor moeten gaan, want zo’n kans krijg je niet snel weer. Voor de club is het een geweldige mogelijkheid”, aldus trainer Erik Paarhuis.

2B: BVC - Orion 1-3

De Barchemse tweededivisionist BVC begon door de winst in de eerste set prima aan de wedstrijd zag trainer Gerard Janszen, maar daarna was het gedaan met de thuisploeg. BVC is nagenoeg veilig, maar moet in de nog drie resterende wedstrijden wel oppassen dat het niet alsnog in de play-offs om degradatie terecht komt. ,,We kwamen er niet meer doorheen, ook omdat Orion beter begon te spelen. Meer dan een punt zat er dus niet in", aldus Janszen.

Vrouwen

1A: Vocasa - Dash 1-3

Voor subtopper Dash restte al de laatste weken al niets anders meer dan het uitspelen van de competitie. Voor de Vordense vrouwen kon het seizoen amper beter, waarin niet of nauwelijks in de problemen kwam. In de laatste twee wedstrijden rest door de 3-1 zege bij Vocasa nog het gevecht om de derde plaats, al houdt dat volgens trainer Michel Kuiperij zijn speelsters niet zo bezig. ,,Niemand is daar echt mee bezig, maar als we het halen dan hebben we echt het maximale eruit gehaald. Al ben ik nu al super tevreden.”

2B: WSV - Heyendaal 4-0

Runner-up WSV hield dankzij de vijfpunter tegen laagvlieger Heyendaal nog zicht op de titel, maar gezien de vorm van koploper SSS heeft het er alle schijn van dat het niet meer serieus spannend wordt. De Warnsveldse vrouwen lieten met name in de eerste drie sets de Heyendaal alle hoeken van het veld zien, en maakte het de naam als topteam in de tweede divisie volledig waar. ,,We maken in ieder geval het seizoen mooi af, omdat we ieder punt nog willen winnen”, aldus scheidend trainer Peter Karreman.

2B: WIK - Avior 1-3

Avior deed wat er van de ploeg verwacht mocht worden tegen het door de nederlaag gedegradeerde WIK, een degradatie die er in Steenderen de laatste weken overigens al aan zat te komen. Avior-trainer Jeroen Jansen had de competitie liever wat langer spannend gehouden, want voor Avior was het al weken duidelijk dat de ploeg veilig was. ,,Als we het hele seizoen compleet waren geweest hadden we om de bovenste plekken mee kunnen doen, maar door de krappe bezetting lukte dat helaas niet. Desondanks ben ik wel tevreden over de ontwikkeling die ik zie bij deze meiden.”

2B: Gemini - Devoko 3-1

Gemini verraste voor de tweede week op rij door te winnen van een subtopper. Ditmaal was Devoko aan de beurt. Door de twee zeges op rij keerde Gemini helemaal terug in de strijd om degradatie, en is zelfs directe handhaving nog haalbaar voor de Borculoërs, die nu op een play-off plek staan. Trainer Jan van Uitert kon ik elk geval zeer tevreden zijn. ,,Ik ben een trotse trainer. We serveerden erg goed, waardoor de tegenstander amper een goede pass kon spelen. Zodoende konden we er ons blok tegenover zetten, en dat deden we drie sets lang ontzettend goed. Dat we de laatste set verloren was jammer, want anders hadden we nu boven de streep gestaan.”