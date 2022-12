Zit eindelijk de hal eens stampvol, laat Landstede Hammers zich op wrede wijze verrassen door BAL

Handbal overzicht Overzicht handbal: Overwete­ring helpt Broekland, Dalfsen verslikt zich in middenmo­ter en Voorwaarts heeft lek boven water

Overwetering heeft Broekland een handje geholpen in de strijd om de koppositie in de hoofklasse B door knap een punt te pakken tegen runner-up Pacelli. Al overheerste bij de Olster ploeg vooral de teleurstelling dat er niet gewonnen werd. Dalfsen, dat in de andere hoofdklasse in de top meedraait, leed een pijnlijke nederlaag tegen middenmoter VAKO. En eerstedivisionist Voorwaarts haalde na enkele mindere weken tegen ZVBB’21 weer eens ouderwets uit.

12 december