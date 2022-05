Zo raakte deze kleurrijke rugbytrainer in Zwolle verzeild: ‘De match was er al snel’

Handbal eredivisie Drentse zussen Hilbrands willen de lat bij Kwiek hoger leggen

De afhankelijkheid van Drentse inbreng is al jaren groot in Raalte. Tijdens het oogstfeest Stöppelhaene komen er praalwagens uit Drenthe, bij de plaatselijke eredivisionist Kwiek is sterspeelster Daphne Luchies afkomstig uit Klazienaveen. Vanuit Oosterhesselen reizen de zusjes Hilbrands meermaals per week naar Salland. Zo ook afgelopen zaterdagavond, toen Kwiek een fraaie 38-29 zege op Volendam boekte.

