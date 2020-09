‘Zolang Landstede Hammers kan spelen, hebben we iets om te laten zien’

Hockey Volle buit mannen HC Zwolle, Hattem nog puntloos

27 september Zwaarbevochten, maar wel een zege (2-1) voor de mannen van HC Zwolle op hekkensluiter Alecto. Op het ‘Hoge Laar’ was het nog wel even billenknijpen na de aansluitingstreffer in de slotfase. Vooral ook dankzij doelman Fedde Hempel bleven de punten in eigen huis.