Zon in Arizona houdt leven fraai voor Arij Fransen uit Deventer

CORONA IN DE VSNog maar een klein groepje spelers over, bitter weinig te doen. Al helemaal geen honkbal. En dáár was Arij Fransen juist voor naar de Verenigde Staten gekomen. Maar om nou te zeggen dat de 18-jarige pitcher uit Deventer doodongelukkig is in tijden van corona. ,,Het weer is goed hier in Goodyear, Arizona.”

Wat heet! Een middagtemperatuur van 23, 24 graden, slechts zo nu een wolkje voor de zon. Prima uit te houden. Al had de honkballer, bezig aan zijn eerste van zes seizoenen bij Cincinnati Reds, graag een paar ballen gegooid. '

Quote Er is nog maar een klein groepje spelers over. Het wordt ons aangeraden een beetje uit elkaars buurt te blijven Arij Fransen (18), honkballer uit Deventer in de VS

,,Het is hier stilletjes sinds vorige week vrijdag”, zegt Fransen, die op het moment van de lockdown in Arizona was vanwege de ‘spring training’ van zijn club. ,,Er gebeurt niet veel. De meeste spelers zijn naar huis, er is nog maar een klein groepje over. Het wordt ons aangeraden een beetje uit elkaars buurt te blijven.”

Geïmproviseerd trainen

,,Ons complex is dicht, dus trainen moet een beetje geïmproviseerd. Ik train een beetje voor mezelf in huis, maak een wandelingetje om in beweging te blijven, geniet daarnaast van het weer en houd me bezig met wat gamen. Het is een beetje de tijd uitzitten, net als voor veel mensen in Nederland.”

Quote Als Arij eenmaal hier in Deventer is, kan hij misschien niet meer zo makkelijk terug naar de VS Frank Fransen, vader

Daar had vader Frank hem ook graag gezien. ,,Ja, natuurlijk. Maar als Arij eenmaal hier in Deventer is, kan hij misschien niet meer zo makkelijk terug naar de VS. En er zijn daar mensen van de ‘Reds’ die hem in de gaten houden.”

Arij: ,,Natuurlijk had ik het leuk gevonden nu even in Nederland te zijn. Maar ik zit er niet echt mee. Ik red het hier prima.”

Volledig scherm Arij Fransen. © FOTO HISSINK

Voorlopig moet hij het doen met – vrij verse - herinneringen aan zijn avontuur in het beloofde honkballand. De jonge, talentvolle Deventenaar toog in oktober naar Amerika. Met een zesjarig contract op zak bij Cincinnati Reds, waarvoor hij in de Minor League uit zal komen.

Elke dag mogen honkballen

,,Ik vind het hartstikke leuk om elke dag te mogen honkballen en het was tot dusver allemaal nog aardig relaxed. Of ik het niveau aankan? Dat is moeilijk te zeggen, omdat ik nog geen wedstrijden heb gespeeld. Maar op de trainingen val ik zeker niet uit de toon.”

Quote Ik moet eerst laten zien wat ik kan en daarna kan er een kans ontstaan om omhoog te komen Arij Fransen, honkballer uit Deventer in de VS

Als het allemaal een beetje meezit, kan hij zich medio juni voor het eerst laten zien in competitieverband. ,,Na een periode met allemaal oefenduels beginnen we dan aan de Minor League, de Arizona League. Na de spring training gaan alle spelers naar hun eigen league. Waarschijnlijk blijf ik dan in Arizona, omdat hier een van de eerste niveaus van de club speelt, AZL Reds. Ik moet eerst laten zien wat ik kan en daarna kan er een kans ontstaan om wat omhoog te komen.”

Volledig scherm Arij Fransen. © FOTO HISSINK

Hoe lang dat nog duurt? Niemand kan het zeggen. Vooral omdat het verloop van de coronacrisis met geen mogelijkheid te voorspellen is. ,,Een kwestie van afwachten, het wordt per dag bekeken.”