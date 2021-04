Zuiderzeeronde wordt nu hartje zomer verreden

De Zuiderzeeronde rond Dronten had op 13 maart verreden moeten worden en was dan de opening van de KNWU Clubcompetitie geworden. Die eer is nu weggelegd voor de Wielerdag Roden op 13 juni. De Omloop van Staverden blijft op zaterdag 11 september staan en is daarmee de laatste test voor het finaleweekeinde, twee weken later in Watersley Sittard. Staverden neemt op de kalender de plek in van de Parel van de Veluwe, die voorlopig ophoudt te bestaan.