Zus Emma verkende de weg voor EK-ganger Hanneke Oosterwegel: ‘Ik ben veel chaotischer’

Uit haar verhaal blijkt vooral hoe handig het is, zo’n zus die inmiddels gepokt en gemazeld is in de atletiektop. ,,Voor een toernooi legt Emma soms nog wat spullen voor mij klaar, omdat ze weet dat ik daar toch niet aan denk. Zo van: neem dit en dit nog even mee. Het is ook een verschil in karakter: Emma is een stuk geordender dan ik en regelt veel dingen uit zichzelf. Ik ben chaotischer”, zegt Hanneke Oosterwegel.