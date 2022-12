ZV 44 zwemt bij de beste tien clubs van Nederland: ‘Wij doen op elke afstand met twee zwemmers mee’

hockey zwolle HC Zwolle komt bij HCAS niet uit lastige fase

HC Zwolle zit in een lastige fase. Ook het duel in het verre Asten, tegen HCAS, leverde geen resultaat op. Het elftal van Alex Mulder verloor met 2-1. De dames kwamen niet in actie. De wedstrijd tegen Gooische in Hilversum werd afgelast vanwege de slechte weersomstandigheden.

20 november