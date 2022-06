Zwolle geniet van haar Halve Marathon, maar de echte toptijden blijven uit: ‘Het is inhalen, remmen en weer aanzetten’

De organisatie had graag gezien dat de toptijden van William Wanjiku (1.00.24, 2019) en Flomena Chepchirchir (1.08.22, 2012) uit de boeken werden gelopen. De Keniaan Charles Yosei Muneria haalde het net niet, hij kwam vier tellen te laat over de streep. Hetzelfde was het geval voor Ngisit Haftu, die veertien tellen tekort kwam (1.08.36). Misschien was het bij de vrouwen wel terecht. Jackson Kemboi liep namelijk als mannelijke haas 21 kilometer voor Haftu uit. De vrouwen waren 7.58 minuten voor de mannen gestart, precies het verschil wat er was tussen de eerste heer en dame tijdens de laatste halve marathon.