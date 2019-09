Zwolle twee keer in de overgangsklasse: handhaven en meedoen in de top

HOCKEYZondag klapt de stick weer tegen de bal. Het hockeyseizoen begint, met in Zwolle de vrouwen en mannen in de overgangsklasse. Woensdagavond werden de selecties en stafleden gepresenteerd bij een sponsor. Aan de hand van vier stellingen kijken beide trainers vooruit.

1. Zo'n zomerstop is verschrikkelijk. Eindelijk mogen we weer.

Pancho van den Broek, coach mannen, derde seizoen: ,,Het was goed om even afstand te nemen na een intensief seizoen. Niet dat ik er nachten van wakker lag, maar na het kampioenschap merkte je de ontlading, ook bij mij. Je legt jezelf enorme druk op, dan is het goed, ook voor de spelers, om even niet aan hockey te denken. Maar het mag nu wel weer beginnen."

Frank Geers, coach vrouwen, eerste seizoen: ,,Ik heb eigenlijk maar tien dagen vrij heb gehad. Met Slowakije (Geers is bondscoach van de vrouwen, red.) speelden we het EK voor C-landen. Hartstikke mooi, al zou HC Zwolle wel van Slowakije winnen. Na het EK begon de voorbereiding, voor het eerst met deze groep. Dat had wel twee weken langer mogen duren. Om puntjes op de i te zetten."

2. De spelerspresentatie was groots opgezet, daar horen grootse doelstellingen bij.

Van den Broek: ,,Zwolle zit al jaren op het randje tussen eerste- en overgangsklasse. We moeten reëel zijn. Als we ons nu rechtstreeks handhaven, doen we het goed. Na de degradatie en promotie zou een rustig seizoen heerlijk zijn."

Geers: ,,Het kampioenschap? Nee, ik maak onderscheid tussen ambitie en doelstellingen. De meiden willen het graag beter doen dan vorig jaar (derde), maar als twee clubs een topteam bij elkaar kopen en wij derde worden, hebben we dan een slecht seizoen gehad? Het doel moet zijn om in april nog voor iets te spelen bovenin."

3. We hebben een betere selectie dan vorig jaar.

Van den Broek: ,,Breder, niet per se sterker. Duco van den Bold (naar Den Haag), Patrick van der Heijden (Vordaan) en Wilko van Es (Phoenix) zijn vertrokken, tweede keeper Boudewijn Colenbrander (Dalfsen), Otto Berhof (terug na jaar gestopt te zijn) en Davis Atkin (jeugdinternational Australië) komen erbij. Davis is een echte toevoeging, met een enorme drive."

Geers: ,,Ik hoop het. We hebben wat wisselingen gehad. Vijf speelsters weg, zes erbij. Vergelijken vind ik moeilijk, ik wil niemand tekort doen. Maar als je alle wisselingen bekijkt, dan zijn we er zeker niet minder op geworden."

4. Een club als HC Zwolle, met tweeduizend leden, hoort in de promotieklasse thuis.

Van den Broek: ,,De hoofdklasse is niet reëel, maar de promotieklasse past wat dat betreft mooi. Daar zou Zwolle in drie à vier jaar heen kunnen, de dames wat sneller dan de heren. Daar is de jeugdlijn van hoger niveau."