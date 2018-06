Zwolse Anna van der Breggen tweede op NK tijdrijden

Van der Breggen: ,,Dan blijf ik nu Annemiek wel voor en is Ellen weer sneller. Je weet vantevoren dat je én heel sterk moet zijn op de dag van het NK en dat alles moet meezitten, wil je in Nederland tijdritkampioene worden. Ik kan er vrede mee hebben. Voor mijn gevoel heb ik het onderweg nergens laten liggen. Er zijn gelukkig nog kansen bij bijvoorbeeld het EK in Glasgow dat ik ga rijden begin augustus en hopelijk ook bij het WK” aldus de olympisch kampioene op de weg.

Loes Adegeest had net daarvoor zilver gewonnen op het NK Tijdrijden bij de elite-zonder-contract (clubvrouwen). De renster uit Dalfsen hoefde in Bergen op Zoom alleen de Drentse Fleur Nagengast voor te laten gaan. Vorig jaar werd Adegeest derde bij deze titelstrijd. ,,Ik doe het een plekje beter en daar moet ik van mezelf tevreden mee zijn. Het verschil is ruim een halve minuut, dus ik kan niet zeggen dat ik het ergens op het parcours net heb laten liggen. Ik ben op waarde geklopt door Fleur." De voorbereiding had beter gekund. ,,Ik ben gevallen in de Dorpenomloop Wijk en Aalburg begin mei en daar heb ik nog lang last van gehad. Ik ben dus niet in mijn besten doen en dat maakt dat ik met deze prestatie tevreden ben."