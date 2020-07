Zwolse basketballers gaan komend seizoen spelen voor de zorg

,,Op deze manier willen we zorgmedewerkers bedanken voor al hun inzet gedurende de afgelopen maanden waarin het coronavirus het land in zijn greep heeft gehouden”, zegt algemeen manager Aart van der Horst. ,,Dankzij hun harde werk hebben zij de zorg overeind gehouden. Daarom hebben we besloten ieder thuisduel een aantal vakken te reserveren speciaal voor zorgmedewerkers en hun gezinsleden. We mikken op zo’n tweehonderd plekken per wedstrijd. In de regio Zwolle zijn circa 1400 zorginstellingen, dus iedereen kan een uitnodiging tegemoet zien.”