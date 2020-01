Zwolse broers Van Oostrum delen de passie voor basketbal en papegaai Kiki

Met een brede grijns zit Devon van Oostrum (26) thuis op de bank bij grote broer Nigel (29). Dé bank? Ja dus. Het is de bank waarop de twee na de hereniging bij Landstede Hammers vele uurtjes samen hebben doorgebracht. Devon sliep zelfs nog eventjes op de sofa, in afwachting van zijn eigen appartementje. Nou is de point-guard als rasechte basketbalnomade (dertien clubs in tien jaar) heus wel iets gewend, maar écht lekker ligt dat natuurlijk niet. ,,Gelukkig hebben Kiki en ik nu een eigen plekje in Zwolle'', grinnikt Devon van Oostrum.