Zwolse Halve Marathon: jacht op een koe en een parcoursrecord

ZWOLSE HALVE MARATHONVoorpret voldoende bij de persconferentie van de Zwolse Halve Marathon, die zaterdag voor de negentiende keer wordt gehouden. In Grand Hotel Wientjes gaat het over mooi weer, de jacht op het parcoursrecord en een koe.

Een koe? Jazeker. De winnaar van 2018, William Wanjiku, kreeg als prijs geld mee om in Kenia een koe aan te schaffen. En Wanjiku kan lachend beamen dat het goed gaat met het dier. In Kenia is de koe een statussymbool, dat ook wordt gebruikt als bruidsschat. En Wanjiku wil dus dolgraag nog een koe winnen, want daarmee komt een huwelijk dichterbij.

Drievoudig winnaar Richard Mengich heeft zijn koeien vernoemd naar de steden waar ze zijn verdiend. Hij heeft Boston op stal staan. En Breda, een koe die veel melk geeft. De topatleten zullen ook deelnemen aan een bijzonder uitwisselingsprogramma, dat daags na de marathon in samenwerking met het Platform natuurlijke veehouderij wordt uitgevoerd. Een gezelschap van vijftien Afrikanen - sporters en dierenartsen - trekt maandag en dinsdag door de regio om ervaringen uit te wisselen bij boerderijen in Boskamp, Heeten, Diepenveen en Zwolle.

Concurrentie

Mengich aast op een vierde zege in Zwolle, Wanjiku wil zijn titel prolongeren. Maar ze kunnen rekenen op veel concurrentie, want de Zwolse Halve Marathon heeft een startveld om van te watertanden. Alles is gedaan om het parcoursrecord van de mannen - Mengich liep in 2016 een tijd van 1.00.37 - te verbeteren.

Dat moet gebeuren in de gebruikelijk sfeervolle entourage in de Zwolse binnenstad, waar muziek wordt gemaakt op 35 podia. Voorzitter Teun Bouwhuis hoopt ook dat er nog twee luchtballonnen met een dj opgelaten kunnen worden. De vooruitzichten daarvoor zijn goed, want weerman Ton ten Hove voorziet niet al te veel wind en een aangename temperatuur voor de atleten. ,,Niet schrikken als je zaterdag wakker wordt en ziet dat het nat is op straat. Daar blijft het bij. We kunnen wel eens zwaar geluk hebben met het weer’’, zegt Ten Hove.

Of Hellen Berger-De Vries net als vorig jaar de wedstrijd voor de vrouwen wint, dat waagt Berger-De Vries te betwijfelen. Ze noemt Kim Dillen als favoriet en heeft zelf een wilde voorbereiding achter de rug. Berger-De Vries stapte uit in de marathon van Rotterdam, liep daarna sterk in de marathon van Enschede, maar brak de elleboog bij een val. En dat was niet de eerste valpartij van het jaar. ,,Ik wil er vooral van genieten’’, zegt ze. En dat zal bij het gros van de 10.000 deelnemers de eerste doelstelling zijn.