Zwolse handbalkeepster Lipman is verknocht aan Noorwegen

Een maand na het wonderlijk verlopen wereldkampioenschap, met een sensationele gouden medaille, zit Annick Lipman weer in het ritme van trainen, rusten en wedstrijden spelen. Zes uur in de bus van Trondheim naar Hamar, vliegen naar Oslo. Woensdag werd Aker verslagen in de eerste thuiswedstrijd van het jaar (27-25), waardoor Byasen nog steeds de tweede plaats bezet in de Noorse competitie. Nog zo'n aangename verrassing in dit seizoen.