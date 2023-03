Zwolse hockeyers nemen een punt mee, vrouwen blijven met lege handen achter

Alex Mulder was dan ook tevreden. ,,We begonnen erg stroef. We hebben deze week amper kunnen trainen en we maakten dan ook veel technische fouten. Gelukkig hebben we veerkracht getoond. De tweede helft was beter. We raakten nog de paal, maar uiteindelijk moeten we blij zijn met een punt.” Casper van der Griendt scoorde na een mooie soloactie in de eerste helft, Jasper Waterlander tekende uit een strafcorner voor de 2-2.