Zwolse hockeyploegen openen seizoen met wisselend succes

GCHC – Zwolle 1-3

De vrouwen van Zwolle wonnen de openingswedstrijd van het seizoen in de Eerste Klasse met 1-3 bij GCHC. Roos Meppelink maakte in de tweede helft zowel de 1-2 als de 1-3 en speelde zo een beslissende rol bij de eerste driepunter voor de ploeg van coach Roel Stofmeel. De trainer heeft de ambitie uitgesproken om te promoveren met zijn ploeg en was tevreden over hoe zijn ploeg ervoor staat. ‘We kunnen nog beter, maar hebben we deze wedstrijd een ruime voldoende gehaald’, aldus Stofmeel.