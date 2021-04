Zwolse ploegleider op zijn plek tussen Valverde, Froome, Roglic en Pogacar

Eerste werkweek

,,Mijn eerste werkweek heb ik m’n ogen uitgekeken. Zóveel indrukken dat ik ’s nachts zelfs moeilijk in slaap kon komen. De kennismaking met de ploeg was in januari op een trainingskamp in het Spaanse Calpe. Daar was iedereen aanwezig; renners, staf, mechaniekers, verzorgers. Ineens had ik vijftig, zestig nieuwe collega’s. De hele dag was ik mezelf aan het voorstellen, constant Engels praten. Dan ben je ’s avonds kapot, hoor. Sommigen kende ik natuurlijk al, van gezicht. Jai Hindley bijvoorbeeld, de nummer twee van de Giro d’Italia. Tiesj Benoot, oud-winnaar van de Strade Bianche. Romain Bardet, podium Tour de France. Wereldtop. Bij anderen duurde het iets langer voor ik de namen kende. Zeker met mondkapjes op was dat lastig. Gelukkig ben ik ontzettend goed opgevangen door de ploeg.’’