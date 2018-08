Zwolse renster Anna van der Breggen is met hoofd al op het WK in Innsbruck

Geen paniek

Van der Breggen is nog niet in paniek. “Je weet dat je net terug van een hoogtestage nog niet op je best bent - want dat wil ik op het WK zijn – en dat het afwachten is wanneer in deze ronde de topvorm er aan komt.'' Woensdag merkte ize heuvel-op dat ze net even minder was dan normaal. ,,Bovendien zat ik in de tang bij Van Vleuten en haar ploeggenote Amanda Spratt in de finale van deze rit. En was er weinig steun van andere teams toen er een grotere groep ontstond achter koploopster Van Vleuten.”