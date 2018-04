Zwolse rugbysters op zoek naar een compleet team

Een volledig Zwols vrouwenrugbyteam op poten krijgen, dat is nog een hele opgave. Combinatieteam Blue Hanzedogs - Zwolle, Hilversum en Almere - is geboren uit een tekort. En van voorbijgaande aard, als het aan trainer Eddy Dekker ligt.

Dinsdagavond 19.30 uur, sportpark De Marslanden. Ingeklemd tussen SV Zwolle, jeu de boulesvereniging Het Zuiderboeltje en de spoorlijn traint het Zwolse gedeelte van Blue Hanzedogs in de ondergaande lentezon. Het vrouwenteam van Rugbyclub Zwolle zweet en zwoegt op zoek naar de perfecte scrum en line-out. ,,15 speelsters is een prima trainingsopkomst", zegt trainer Eddy Dekker. ,,Te weinig om zelf een team te formeren, maar het gaat de goede kant op."

In de marge

Onbekend maakt onbemind. Daar komt het volgens de leiding van het team op neer. Blue Hanzedogs is een solide middenmoter in de tweede klasse. Een team dat een combinatie is van speelsters uit Zwolle, Hilversum en Almere. Zelfstandig een team op de been brengen is een uitdaging. ,,Dan zou dit aantal speelsters verdubbeld moeten worden", zegt Dekker.

,,We doen veel om leden te werven: we geven clinics, we gaan langs scholen. Maar rugby is natuurlijk een sport in de marge en we vissen in een drukbezette vijver. Ouders doen de 'kids' toch vaak op voetbal en hockey. Ook omdat de kennis van dit spel niet zo groot is en vanwege bepaalde vooroordelen. Zoals? Nou, dat het een gevaarlijke sport is; te hard met grote kans op blessures. Maar da's een vals beeld van de werkelijkheid. Ik denk dat voetbal meer blessures voortbrengt."

Aandacht

Dekker ziet dat de sport dankzij live-uitzendingen - WK en Six Nations toernooi - wel meer aandacht genereert. Al levert dit niet direct dermate veel aanmeldingen op dat Zwolle een zelfstandig vrouwenteam in de competitie kan inschrijven. ,,En dat is een aanfluiting", zegt voorwaarts Anne van de Weg (31). ,,In een stad als Zwolle, met 120.000 inwoners, veel studenten. Dat móet toch makkelijk kunnen?''

Van de Weg speelt nu 'acht á negen jaar' rugby. ,,Geweldige sport. Lekker 80 minuten effe helemaal niets anders dan flink bikkelen in een sportieve strijd. Heerlijk man." Toen ze begon, toen werkte Zwolle samen met Enschede. ,,En dat ging best goed; we speelden eerste klasse."

Vervolgens kon Rugbyclub Zwolle zowaar een geheel 'Zwols team' op de been brengen. Een zwaarbevochten luxe, die al snel vluchtig en onhoudbaar bleek. Oorzaken? Van de Weg: ,,Zwangerschappen, banen, een opleiding, verhuizen. Je kent het wel. Toen dat stopte, hebben we, vind ik, te weinig gedaan om aanwas te creëren."

Verloren jaar

Dat gebrek resulteerde in een verloren jaar zonder wedstrijden. ,,Maar daarna is er de samenwerking met Hilversum en Almere ontstaan." Een combinatie die het (verrassend) goed doet. Al begon het 'wat minder'. ,,We eindigden vorig seizoen behoorlijk kansloos als laatste, maar dit jaar gaat het een stuk beter; zijn we een solide middenmoter."

Zondag spelen ze de laatste wedstrijd. Tegen Dwingeloo. Van de Weg, met een mix van verbazing en irritatie: ,,Dwingeloo, of all places, heeft een zelfstandig team! En dan zou dat in Zwolle niet kunnen?! Dat is te gek voor woorden."