Zwolse volleybalster Julia Joosten zal haar Europese debuut nooit vergeten

VOLLEYBALEen overwinning zat er niet in. Maar de Zwolse volleybalster Julia Joosten zal haar Europese debuut in het shirt van Sliedrecht Sport tot in lengte van jaren herinneren. Niet alleen vanwege het coronavirus.

Joosten (19) stapte in de zomer over van Regio Zwolle Volleybal naar Sliedrecht Sport, het sterkste vrouwenteam van ons land. Het seizoen begon goed met winst in de Supercup (3-1 tegen Eurosped). Maar net na de start van de competitie werd ook de volleybalwereld lam gelegd door het coronavirus en dat had voor Sliedrecht Sport ingrijpende gevolgen.

Het team van coach Vera Koenen is de enige Nederlandse vertegenwoordiger in de Europa Cup, maar moest vanwege de beperkingen noodgrepen uithalen om de duels in de Challenge Cup tegen CV Gran Canaria te kunnen spelen. Aangezien een wedstrijd in ons land niet mogelijk was, stapte Sliedrecht Sport voor een dubbel duel op het Spaanse vakantie-eiland in het vliegtuig. De Canarische Eilanden staan immers als geel te boek en mogen bezocht worden.

Zes tegen zes

Sliedrecht Sport kon maandag na de reis ook voor het eerst sinds een maand weer eens normaal trainen, met zestallen aan beide kanten van het net. Joosten wist toen ook al dat zij haar debuut zou maken in het Europese gevecht. De passer-loper was door Koenen aangewezen als vervanger van libero Emma Rekar, die de rest van het seizoen zal missen vanwege een zware knieblessure. Midspeelster Maureen van der Woude uit Deventer, ook oud-speelster van Regio Zwolle, kwam als invaller aan bod.

Het werd een bijzondere ervaring, al bleek de ploeg van Las Palmas twee keer te sterk voor Sliedrecht Sport: 3-0 en 3-2. Niet vreemd, want de Spaanse competitie liep de laatste weken gewoon door. Joosten en haar teamgenoten moeten nu maar afwachten of de Nederlandse competitie in januari hervat kan worden. En blijven trainen, voorlopig in tweetallen.